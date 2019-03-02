إعلامية تتنبأ بانفصال أنغام عن زوجها الجديد قريبا لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن الفنانة المصرية أنغام بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، واستنكرت الهجوم عليها خاصة أنها تزوجت بالحلال، إلا أنها مع ذلك توقعت قرب انفصالها عن زوجها الجديد أحمد إبراهيم.

الإعلامية الكويتية دعت المعترضين على هذا الزواج إلى الانتظار لمدة 6 أو 7 أشهر أو سنة كحد أقصى، مؤكدة، خلال إحدى حلقات برنامجها “كشف حساب”، أن أنغام ستعلن طلاقها خلال هذه الفترة.

مي أرجعت سبب ذلك إلى قولها إن أنغام تتمتع بصوت جميل وموهبة كبيرة، لكنها لا تحسن التعامل مع الرجال، ودللت على ذلك بأن هذا هو الزوج الرابع لها بعد فشل ثلاث زيجات سابقة، من بينهم الفنان أحمد عز.

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يذكر أن أنغام تزوجت للمرة الأولى من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، وانجبت منه ابنها الأكبر عمر، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، وأنجبت منه ابنها الثاني، عبدالرحمن، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان أحمد عز سرًا في عام 2011، وانفصلت في 8 يناير 2012.

وأعلنت أنغام بشكل رسمي للإعلام عن زواجها للمرة الرابعة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في كواليس مشاركتها في “هلا فبراير”، بعد قولها للمذيع تعليقًا على زواجها: “الله يبارك فيك كويس كدا”، واكتفت بذلك.

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترفت فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجهت رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.