الفنان الكويتي حسن البلام يحتفل بعقد قرانه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان الكويتي حسن البلام بعقد قرانه مساء الجمعة 1 مارس، بحضور الفنان فهد البناي، الذي شهد على العقد.

فهد البناي نشر صور من حفل عقد قران حسن البلام، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: ” ما أجمل أن أكون شاهدا على زواجك يا بو علي”.

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وأضاف: “ألف مبروك ربنا يتمم عليك ويرزقك الذرية الصالحة يا رب.. زواج حسن البلام.. الحجي حتى بهاللخظات قطات وضحك لييييش؟”.

يذكر أن الفنان حسن البلام كان قد شارك مؤخرا في مسلسل “بدون فلتر”،وهو من بولة بطولة الفنان عبد الله السدحان، والفنان سعد الفرج، والفنان محمد الطويان، والفنان سعد خضر، والفنان علي إبراهيم، والفنان يوسف الجراح، والفنان إبراهيم الحساوي، والفنان أحمد العونان، والفنانة فاطمة الحوسني، والفنانة نيرمين محسن، والفنانة أميرة محمد، والفنانة ليلى سلمان.

ومسلسل “بدون فلتر” من تأليف وإخراج مجموعة من الكتاب والمخرجين منهم: عبد العزيز الشلاحي، وهناء العمير، وهند الفهاد، وعبد الرحمن عايل، ومن الكتاب مفرج المجفل، وعنبر الدوسري، ومحمد بحر.