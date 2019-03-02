رامي مالك يفاجئ جمهورة بأول دور يجسده بعد فوزه بالأوسكار

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت تقارير إعلامية عالمية عن مفاوضات تجري بين النجم، والممثل الأمريكي رامي مالك، ذو الأوصول المصرية والحائزة على جائزة الأوسكار منذ أيام قليلة، والشركة المنتجة للجزء القادم من سلسلة هوليوود، جيمس بوند، وذلك حول تأدية رامي مالك لدور الرجل الشرير، في الفيلم.
ومن المتوقع صدور الجزء الجديد من السلسلة، في أكتوبر من العام الجاري 2019، تحت عنوان “Shatterhand”، الذي سيكون الجزء الـ 25 من سلسلة “جيمس بوند”.
ومن المقرر أن يخرج الفيلم القادم، كيري جوجي فوكوناجا، في حين تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل كبير لسماعهم عن اتفاق مبدئي بين مالك والمنتجين على مواعيد التصوير، لكن ردودهم وتعليقاتهم كانت متباينة.
وسوف يكون الجزء الـ 25 هو الأخير الذي يظهر فيه النجم، دانييل كريج، بدور العميل “007”، في حين يشارك فيه كل من النجوم: نعومي هاريس، بن ويتشاو، رالف فينيس، وكذلك الممثلة الفرنسية، ليا سيدو.
والجدير بالذكر أن النجم الأمريكي المصري قد فاز بجائزة الأوسكار قبل أيام، كأفضل ممثل لعام 2019، وذلك عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”.
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