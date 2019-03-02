انت الان تتابع تفاصيل خبر بوفاة "أبو عواد".. الأردن يفقد قامة إبداعية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 03:42 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين، اليوم السبت، وفاة الفنان الأردني القدير نبيل المشيني، عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراع مرير مع المرض.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، الفنان الراحل المشيني، وكتب على صفحته الخاصة على "الفيسبوك": "إيماناً بقضاء الله وقدره أنعي اليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني، أبو طارق، الذي وافتة المنية اليوم، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك".

والمشيني ممثل أردني. ولد بمدينة القدس في 22 يوليو 1939، وهو ابن الفنان إسحق المشيني، وشقيق الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة.

عرف الفنان الراحل بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد، الذي انتشر في العديد من البلدان العربية، خاصة في الخليج العربي فترة الثمانينيات.

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واشتهر أيضاً في العديد من المسلسلات البدوية، آخرها راس غليص.

عمل الفنان الراحل مذيعاً في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيساً لرابطة الفنانين قبل النقابة، وعين في مجلس الأعيان الأردني 2003، وقدم حديثاً مجموعة مسلسلات تعالج الإرهاب.

من أبرز أعماله مسلسلات: "المفسدون في الأرض، "وضحا وابن عجلان"، "الملح الأسود"، "حارة أبو عواد"، "المرابطون والأندلس"، "الحجاج"، "امرؤ القيس"، "راس غليص".

وفي المسرح للفنان الراحل عدد من المسرحيات منها: مسرحية شي غاد، والمسرحية الكوميدية "قربة مخزوقة"، والمسرحية الكوميدية "آه يا دسكي".