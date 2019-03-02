انت الان تتابع تفاصيل خبر وثائقي: مايكل جاكسون تحرش جنسياً بطفلين مئات المرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 03:42 مساءً - أفاد رجلان، اليوم الجمعة، أن المغني الراحل مايكل جاكسون قد تحرش بهما جنسياً مئات المرات، عندما كانا طفلين.

وذكر ويد روبسون، البالغ من العمر 36 عاماً، لبرنامج "فكتوريا ديربيشير" الذي يبث عبر شاشة "BBC"، أن "المغني الراحل مايكل جاكسون تحرش به جنسياً منذ أن كان في السابعة من عمره، وحاول اغتصابه وهو في الـ14".

أما جيمس سيفتشك، الذي يبلغ 40 عاماً، فقد قال إن جاكسون "تحرش به جنسياً منذ أن كان عمره 10 سنوات وحتى سن 14". في حين تقول عائلة جاكسون: "ليس ثمة دليل واحد" يؤكد هذه الادعاءات.

وليست هذه المرة الأولى التي يردد فيها هذان الشخصان تلك الاتهامات، فقد ظهرا في فيلم وثائقي بعنوان "Leaving Neverland" وقالا إنهما تعرضا للتحرش الجنسي.

وقال روبسون لبرنامج "فكتوريا ديربيشاير"، إنه عندما يكونان معاً ليلاً كان (جاكسون) يتحرش به جنسياً، بالإضافة إلى الحركات الجنسية التي كان يفعلها جاكسون أمامه.

وعندما بلغ روبسون 14 عاماً حاول جاكسون اغتصابه، بحسب زعمه، وقال: إن "هذه واحدة من الإساءات الجنسية الأخيرة التي جمعتنا معاً.. كانت تمهيداً لحبنا لبعض"، بحسب روبسون.

وأضاف روبسون خلال حديثه لنفس البرنامج أن جاكسون حذره بشدة من اكتشاف أي شخص آخر هذه الأفعال؛ لأنها حتماً تذهب بهم إلى السجن مدى الحياة وستنهار حياتهما معاً.

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وقال روبسون إن جاكسون أخبره بأنه "أفضل صديق له، وأنه الشخص الوحيد الذي مارس معه هذه الأفعال الجنسية"، مضيفاً: "ولهذا كنت الطفل المختار من كل أطفال العالم، أو هكذا اعتقدت".

وأكد أن جاكسون تسبب في "الوقيعة بيني وبين أبي، ثم بين أبي وأمي"، لتسهيل ارتكابه هذه الأفعال.

أما سيفتشك فقد قال إن استغلاله جنسياً بدأ عندما كان في العاشرة من عمره وكان مايكل جاكسون يعلمه كيفية أداء فعل جنسي ما، مثل "التقبيل على الطريقة الفرنسية"، وتبع هذا اعتداءات وأفعال جنسية أخرى.

وذكر سيفتشك للبرنامج أن جاكسون تمكن من الاعتداء عليه جنسياً لمدة متواصلة لأنه نجح أيضاً في التمهيد لهذه العلاقة من خلال الوالدين، مضيفاً: "هناك فترة طويلة لعملية الإعداد والتمهيد التي كان يقحم فيها مايكل نفسه وسط أسرتك ويصبح جزءاً منها.. يستغرق الأمر منه وقتاً لبناء الثقة، فهي لا تحدث بين ليلة وضحاها"، بعدها "يوقع بينك وبين أسرتك، ويعزلك عن الآخرين".

وترفض عائلة مايكل جاكسون الادعاءات التي وردت في ذلك الفيلم الوثائقي، الذي سيبث في بريطانيا الأسبوع المقبل. وقال أحد أفراد العائلة إن تصرفات جاكسون بدت غريبة للبعض لكنه كان "بريئاً جداً"، مضيفاً: "سذاجته هي التي أوقعته.. ولا دليل لدعم هذه الاتهامات".

وجاكسون هو مغن وممثل وملحن وراقص ومنتج أغان ومصمم رقصات ومخرج وكاتب لقب بملك البوب، ولد في مدينة غاري بولاية إنديانا، لأسرة أمريكية من أصول أفريقية، وكانت أسرته من الطبقة العاملة، ومايكل هو ثامن أطفال العائلة، توفي عام 2009 وهو في الخمسين من عمره.