شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب الفنان الأردني نبيل المشيني والان مع التفاصيل

غيب الموت، اليوم السبت، الفنان الأردني، نبيل المشيني، الشهير بـ"أبو عواد" عن عمر ناهز 80 عاماً، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية .

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، الفنان الراحل الذي اشتهر بـ"أبو عواد" نظرا لدوره في المسلسل الأردني حارة أبو عواد.

Advertisements

وقال الخطيب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "إيمانا بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافته المنية، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك".

وأن الفنان الكبير ولد في 22 يوليو 1939، وينتمي لعائلة فنية فهو ابن الفنان إسحاق المشيني، وأخو الفنان الراحل أسامة المشيني.

وبجانب مسيرته الفنية، عمل الراحل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان عضوا في مجلس الأعيان الأردني 2003.