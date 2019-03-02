شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة العايدى: سعيدة بمشاركتى فى "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة أميرة العايدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والذى تنتجه شركة سينرجى، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى.

وقالت أميرة العايدى، لـ"الخليج 365"، إنها تشعر بسعادة كبيرة بمشاركتها فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل، بعد نجاح جزئيه الماضيين، مشيرة إلى أن التعاون مع أمير كرارة وبيتر ميمى وباقى فريق العمل ممتع للغاية، ما يجعل روح العائلة تسود "اللوكيشن"، مضيفة أنها ستواصل تصوير المسلسل حتى نهاية شهر أبريل المقبل.



أميرة العايدي

وأضافت أميرة أنها صورت العديد من المشاهد داخل أستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وجمعت المشاهد كل من إسلام جمال، أمير كرارة، أما عن دورها فى العمل قال إنها شخصية محورية فى الأحداث.



أميرة العايدى

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.