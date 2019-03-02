شاهد.. ميس حمدان عن إطلالتها الصباحيه بماكياج كامل : "بصحي من النوم كدا"

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بصورة جديده لها عقب استيقاظها من النوم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت ميس بملابس النوم لكن وضعت ماكياج كامل وعدسات لاصقه وشعر مصفف وعلقت علي الصورة بسخرية قائلة: "صباح الخير بالمكياج الخفيف جدا هههههههه.. طبعا العكس.. ايوه



جدير بالذكر أن أخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف"، الذي قامت ببطولته الي جانب كل من محمد المجالي، عبير عيسى، جميل براهمة، جولييت عواد، محمد العبادي، تأليف ساره سوار الذهب، وإخراج رولا حجه. ماكياج كامل وعدسات لاصقه وشعر مصفف وعلقت علي الصورة بسخرية قائلة: "صباح الخير بالمكياج الخفيف جدا هههههههه.. طبعا العكس.. ايوهانا بصحى من النوم كده".جدير بالذكر أن أخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف"، الذي قامت ببطولته الي جانب كل من محمد المجالي، عبير عيسى، جميل براهمة، جولييت عواد، محمد العبادي، تأليف ساره سوار الذهب، وإخراج رولا حجه.

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