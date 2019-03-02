هاني سلامة يواصل تصوير "قمر هادي" ليخوض به السباق الرمضاني

يواصل الفنان هانى سلامة، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "قمر هادى"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويشار إلى أنه يعد "قمر هادى" ثالث

تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل "فوقالسحاب"، و"طاقة نور".

ويذكر أن مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.