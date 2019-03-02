كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيت بيكنسل تحتفل ببداية بث مسلسلها الجديد في لوس أنجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت النجمة كيت بيكنسل ببداية بث مسلسلها الجديد The Widow بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

وتشهد كيت حاليا حالة من النشاط الفني بمجال التليفزيون، بعد فشل مجموعة من أعمالها السينمائية التي طرحت خلال العامين الماضيين، فكان تركيزها في طرح الميني سيريس، أو المسلسلات القصيرة.

ويشارك كيت في بطولة مسلسل The Widow، كل من النجم البريطاني القدير تشارلز دانس، والنجمة أليكس كينجستون، والنجم الصاعد أولفور داري.

يأتي ذلك في ظل تصدر كيت بيكنسل لعناوين الصحف بأمريكا بعد ارتباطها بالمغني الشاب "بيت دافيدسون" الذي يصغر عنها بالعمر بنحو 12 عام.