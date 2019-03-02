بعد صورتها مع محمد رمضان.. سما المصري لـ حلا شيحة: “ليه كدة؟”

علقت الفنانة سما المصري على الصورة التي جمعت الفنانة حلا شيحة مع النجم محمد رمضان في كواليس مسلسل زلزال.

واستغربت سما المصري ان تكون اول ادوار حلا شيحة بعد خلعها الحجاب وعودتها عن الاعتزال مع محمد رمضان الذي وصفت ادواره بأنها تعلم الاطفال المصريين البلطجة.

وقالت سما في تعليق لها على الصورة: “والله انا شفت الصوره دي امبارح لمحمد رمضان وحلا شيحه كنت عايزه اسال حلا واقولها ((ليه كده؟)) انا كنت ضد خلعك للحجاب اه بس خلاص دي حريتك الشخصيه لكن اول دور تطلعيه يكون مع محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان؟؟ …بلطجي تاني؟؟ اللي علم العيال مسك السنج والسكاكين ويقلعوا هدومهم علي كوبري قصر النيل؟؟ .نفس الموضوع تاني وللاسف الدوله اللي بتنتجله المسلسل دا وإعلام المصريين اللي تبع الدوله.”

وتابعت سما المصري قائلة: “طبعا هتقولوا أنه بيموت في اخر الدور الشرير دا اه بيموت بس بعد مابيعلم العيال يمسكوا السنجه والسيف وهتقولوا طب ماانتي بتعلمي العيال الرقص انا علي الاقل البنات بتتولد بترقص لوحدها لكن مابيتولدوش شايلين سنج وسكاكين….ربنا يستر علي الشباب من الدور اللي هيعمله محمد رمضان في مسلسل زلزال ويخيب املي وماتطلعش بطلجي وعيل سرسجي وشمام ذي الأدوار اللي قبل كده وتعلمهم حاجه مفيده المره دي.”