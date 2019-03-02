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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 01:18 مساءً -
كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة في واقعة ”نحر“ زوج لزوجته بالساطور ليل الخميس في بيش.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ“عكاظ“، أن الزوج، بعدما نحر الزوجة قرب حديقة المطعن، على فرشة من الحصير، اصطحب معه ابنتيه، الرضيعة، وصاحبة السنوات الأربع، وهرب بالسيارة.
وأشارت إلى أن الطفلة ذات السنوات الأربع، شاهدت والدها وهو ينحر والدتها، ودخلت في حالة من البكاء المستمر.
وقالت المصادر، إن المتهم فر إلى جبل ”منجد“، واضطر إلى الترجل من السيارة، والسير إلى منحدر جبلي، في الوقت الذي تصادف وجود بعض المواطنين في الموقع، والذين حاولوا مساعدته.
وأكدت أن ”الطفلة أبلغت المواطنين بأن والدها قتل والدتها، فقاموا بإبلاغ الشرطة، وتمكنوا من الإمساك بالأب القاتل“، مضيفة: ”الأب ظل يتوسل للمواطنين بأن يتركوه ليتمكن من الهروب“.
يذكر أن المتهم في الأربعين من العمر وله من الأولاد والبنات 11، كما أنه تزوج من القتيلة منذ ٥ سنوات تقريبا، وهي الزوجة الثانية له.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في واقعة نحر زوج لزوجته بالساطور.. الكشف عن خط سير القاتل بعد تنفيذ الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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