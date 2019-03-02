شاهدوا حلا الترك في موقف محرج بسبب تذكيرها بعيب في شكلها

حلا الترك

تناقل معجبو الفنانة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجياً للحلقة المقبلة من برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه على شاشة MBC4.

وظهرت فيه وهي تسير برفقة أحد الأشخاص. وذكّرها الأخير ببداياتها في عالم الفن، لافتاً إلى أنها دخلت إليه وهي صغيرة جداً.



وأشار إلى أنها ظهرت للمرة الأولى بأسنان متكسرة وهو ما دفع الفنانة الشابة إلى الشعور بالانزعاج والخجل، إلا أنه قام بمواساتها بالقول إن الجميع عانى من هذه المشكلة في طفولته.

ويشار إلى أن النجمة أثارت الجدل في الحلقة الأولى من البرنامج، عندما تحدثت عن عائلتها متجاهلة اختها غير الشقيقة غزل.

وقالت إنها تمضي معظم أوقاتها مع والدتها، مشيرة إلى أنها حافظة أسرارها، ومضيفة: “تحبني كثيراً وأحبها أنا كثيراً”.

وتابعت: “تيتا (جدتها) حبيبة قلبي، بحبها كتير، كتير بتساعدني، هي الجدة الأفضل”، لافتة إلى أنها رائعة وتهتم بها وبشقيقيها”.