Mar 02, 2019
تعمل النجمة اللبنانية يارا على قدم وساق على ألبومها الجديد المؤلف من مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.
ولان الألبوم لا زال بعيداً ويحتاج الى مزيد من الوقت للانتهاء من كل التفاصيل، ستصدر يارا أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين.
كما انها تتحضر لطرح أغنية لأول مرة باللهجة العراقية قريباً جداً.
يارا كانت قد أحيت حفلة فنية ناجحة جداً أمس الجمعة في “القرية العالمية” في دبي، حيث بدت في غاية الجمال والتألق على المسرح.
غنت يارا بإحساسها المرهف وبصوتها الجميل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخطفت الانظار بأناقتها وحضورها الدافئ امام الآلاف من الجمهور الذين استمتعوا بليلة استثنائية ومميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا كاملة الاوصاف على مسرح القرية العالمية، ومفاجأة قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.