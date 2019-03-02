يارا كاملة الاوصاف على مسرح القرية العالمية، ومفاجأة قريبًا

تعمل النجمة اللبنانية يارا على قدم وساق على ألبومها الجديد المؤلف من مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.

ولان الألبوم لا زال بعيداً ويحتاج الى مزيد من الوقت للانتهاء من كل التفاصيل، ستصدر يارا أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين.

كما انها تتحضر لطرح أغنية لأول مرة باللهجة العراقية قريباً جداً.

يارا كانت قد أحيت حفلة فنية ناجحة جداً أمس الجمعة في “القرية العالمية” في دبي، حيث بدت في غاية الجمال والتألق على المسرح.

غنت يارا بإحساسها المرهف وبصوتها الجميل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وخطفت الانظار بأناقتها وحضورها الدافئ امام الآلاف من الجمهور الذين استمتعوا بليلة استثنائية ومميزة.