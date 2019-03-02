بالصور- مايكل جاكسون “بريء” على حافلات لندن الحمراء

أطلق تاج جاكسون، ابن شقيق أسطورة الغناء الأميركي الراحل مايكل جاكسون، حملة للدفاع عن الأخير بوجه مزاعم تتهمه بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وجابت حافلات لندن الحمراء شوارع مدينة الضباب بلوحات اعلانية تشير حول براءة مايكل جاكسون من تهم التحرش الجنسي. وكُتب على اللوحات: ‏”الحقائق لا تكذب.. لكن الناس يكذبون”. اما صورة “جاكسون” التي وضعت على الحافلات كتب عليها كلمة “بريء”.

وكان الفيلم الوثائقي “ليفنغ نيفرلاند” قد زعم أن مايكل جاكسون، منح طفلاً قطعة من المجوهرات مقابل ممارسة الجنس.

ويحكي الفيلم قصة رجلين يزعمان أن “جاكسون” اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما، وهو ما دفع ورثة “جاكسون” إلى وصف العمل الفني بأنه “مؤلم ومثير للانزعاج”.

وكان نجم البوب دائمًا ما ينفي هذه المزاعم قبل وفاته، لكن الشرطة داهمت منزلا لجاكسون في نفرلاندفي 2003 وفُتح تحقيق في مزاعم تحرش النجم الأميركي بصبي يبلغ من العمر 13 سنة.

وأُحيلت القضية إلى المحكمة ونفى وايد روبسون، الذي أدلى بشهادته في القضية، كل ما نُسب من اتهامات لجاكسون الذي برأته المحكمة في 2005.

ومنذ أن أصبح “روبسون” أبا، وبعد إصابته بانهيار عصبي مرتين، كشف الرجل لطبيبه النفسي ما كان يخفيه، قائلا: “إنه الألم، والاشمئزاز ، والغضب يداهمني عندما أتصور أن يتعرض ابني لمثل هذه الممارسات.”

ورفع “روبسون” دعوة قضائية ضد ورثة جاكسون في 2013 يزعم فيها أنه المغني الشهير اعتدى عليه جنسيا، لكن القاضي رفض الدعوى مستندا إلى صمته كل هذه السنوات قبل اللجوء إلى القانون.

نذكر ان نجم البوب الأميركي توفي في 25 حزيران/يونيو 2009 عن عمر يناهز الخمسين عاما إثر تناوله جرعة قاتلة من مخدر البرونوفول.