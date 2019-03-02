فنانو الخليج يشْدون طربًا في “ليلة في حب أبو أصيل”

في ليلة شعارها الوفاء لصاحب “الحنجرة الذهبية”، وعنوانها “ليلة في حب أبو أصيل”، وبحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومجموعة من كبار فناني العالم العربي والخليج صدحت أصواتهم في حبّ واستذكار “أبو أصيل” الفنان الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، أحد أعمدة الفن الخليجي والعربي، حيث أطربوا بأغانيه التي طالما أمتعت متذوقي الموسيقى الطربية الحفل الكبير الذي اقيم لتكريم الراحل الكبير، من اشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات

هذا وغصّت جنبات “مسرح الملك فهد الثقافي” بالرياض، بمحبي الفنان الراحل وفنّه الأصيل، والذين تفاعلوا مع كل مقطع من أغانيه بكل المشاعر والذكريات، ولم يكن الجمهور أقل حماساً من الفنانيين أنفسهم الذين تنقلوا بين أغاني “أبوبكر” في تناغم مع أداء طيف الراحل عبر تقنية الهولوغرام.

بدأ الحفل الضخم والمميز الذي قدمته “الهيئة العامة للترفيه” ونظمته شركة روتانا، بمجموعة من أغاني الراحل بمصاحبة فرقة موسيقية، وافتتح الفنان أحمد فتحي أحد أجمل أغانيه “ظبي اليمن” والتي يتذكر فيها غياب محبوبه “لما يغيب القمر والعقل به مربوش.. تسأل عليه العيون اللي فوقها منقوش” وكأن الحضور والجمهور يبحثون عن الراحل الغائب عن الأعين الحاضر في القلوب، وتوالى الفنانون يتغنون بأجمل أغانيه ، فغنى مطرف المطرف أغنية “دون يا قلم”،ثم الفنان فؤاد عبدالواحد الذي غنى “خنجر يماني”.

واعتلى المسرح بعد ذلك الفنان نبيل شعيل ليغني”مشكلة في الناس”، والفنان علي بن محمد الذي غنى”وشلون حال الربع”، واختتمت الفقرة الأولى من الحفل بأغنية “عادك الا صغير” التي شدا بها الفنان رابح صقر، وقصيدة للراحل ابو بكر سالم بتقنية الهولوغرام.

وبعد استراحة قصيرة، استكمل الحفل الذي قاد فرقته الموسيقية الموسيقار أميرعبدالمجيد الذي لازم الراحل نحو 35 عاماً، بمجموعة أخرى من أغاني المحتفى به، إذ قدم الفنان الدكتور عبدالرب ادريس أغنية الراحل “سر حبي”، وتبعه الفنان ماجد المهندس بأغنية “يا سهران”، وغنى الفنان راشد الماجد أغنية “يا سبحان”، أما الفنان عبدالله الرويشد فغنى للراحل أغنيتين هما :”ياغيار” و”مافي أحد مرتاح” التي سبق وأن غناها مع أبوأصيل في دويتو لاينسى، واختتمت الفقرة بهولوغرام للراحل غنى فيها “ماعلينا” ،ثم اصطف الفنانون ومعهم “فنان العرب” محمد عبده و”أخطبوط العود” عبادي الجوهر لتقديم الأغنية الأشهر للفنان الراحل والتي بقيت في وجدان الوطن، وآخر ما غناه في ظهوره الأخير في حفل تكريمه لمناسبة اليوم الوطني الـ 87 قبيل وفاته وعنوانها “يا بلادي واصلي”.

بعد ذلك كرّم معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الفنان الراحل بحضور ابنائه (اديب واصيل واحمد واليف) ومجموعة الفنانيين والجمهور الكبير الذي حرص على حضور الحفل، والتقطت صورة جماعية مع الفنانيين بحضور وسائل الاعلام المختلفة التي حضرت الحفل منذ وقت مبكر حدث تكريم الفنان الكبير أبو بكر سالم.

كما أعلن معالي الأستاذ تركي آل الشيخ في ختام الحفل، عن توجيهه شركة “روتانا” لإقامة حفل تكريم للفنانين طلال مداح وعبدالرب ادريس، كذلك كشف عن دراسة تقوم بها اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة لإصدار ترخيص معهد موسيقي قريباً.

وكان الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” في استقبال معالي تركي ال الشيخ، ورافقه مع مجموعة الفنانين المشاركين في الحفل بزيارة المعرض الذي اقيم على هامش الحدث وتضمن مقتنيات وصور قيّمة من حاجيات وتاريخ الفنان الراحل الكبير.

وفي تصريحات حصرية مصورة سجلتها مواقع “روتانا” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبّر بعض النجوم المشاركين في المناسبة عن مشاعرهم تجاه العملاق الراحل والمناسبة، حيث يقول المطرب أصيل ابوبكر:”انا مبسوط كثير على هذه البادرة الطيبة الكريمة في تكريم والدي رحمه الله، ومعالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ما قصّر، وأقول له شكرا.. أخ لاخوه فعلا، وانا عارف الجهود والتعب اللي صار لانجاز هذا الحفل الذي اشرفت عليه “روتانا”، وشكرا للسعودية ..شكرا لبلادي “ويا بلادي واصلي”، وكل الحب لزملائي الفنانين الذين اجتمعوا في ليلة على حب ابوبكر الذي كان يحبهم ويقدرهم جميعا مثل اخوانه واولاده”.

ويعبر المطرب عبد الله الرويشد عن أحاسيسه، قائلا:” سعدت اني اشارك مع اخواني الفنانين ليلة تكريم هذا العملاق وهذه المدرسة ابي العملاق ابوبكر سالم رحمه الله، وذكراه دائما في القلب والوجدان وليس على المسرح فقط. وان شاء الله تصل رسالتنا الى هذا الرجل وروح هذا الرجل”.

وبحماسة يقول المطرب رابح صقر:”شرف كبير وعظيم ان اكون من ضمن الفنانين المشاركين في تكريم هرم كبير للاغنية العربية وان شاء الله نقدم جزء بسيط من تاريخه الحافل”.

اما الدكتور الفنان عبد الرب ادريس، فيختصر الماضي بقوله :”أبوبكر الحبيب والصدق والاخ الذي تربطنا به علاقة طويلة منذ الصغر، لذلك لم يكن بالامكان ان اترك مثل هذه الليلة التكريمية له تمر دون ان اشارك في ليلة حب ابو أصيل”.

ويتحدث المطرب ماجد المهندس، قائلا :”هذا الحفل اعتبرة مهرجان كبير مع اخواني الاكثر من رائعين، وشهادة كبيرة تكريم هذا التاريخ الفني الراحل ابو اصيل والله يسكنه فسيح جناته”.

ويضئ المطرب نبيل شعيل على اهمية الراحل بقوله :”فعلا ابوبكر جمعنا انا واخواني الفنانين ليس فقط في حضوره، بل كذلك في غيابه وهو في رحاب الله تعالى. وان شاء الله نكون قدرنا ان نقدم ليلة تكريمه شيئا من الذي قدّمه خلال مشواره وتاريخه الفني”.

وختم المطرب مطرف المطرف الكلام عن “ابو أصيل”، قائلا :”اسعدني ان هذا اول حفل لي في الرياض ويأتي بمناسبة كبيرة هي تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم. واشكر معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الدعوة واتاحته الفرصة لي للمشاركة في هذا الحدث.

الصور المرفقة هي بعدسة “مصور النجوم” ميكي