ماذا فعل نجوم مسلسل "مقامات العشق" وسط الثلوج؟.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر نجوم مسلسل "مقامات العشق" مصطفى الخاني، نسرين طافش، يوسف الخال، عددا من الفيديوهات عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعكس أجواء وكواليس تصوير العمل الذي يخرجه أحمد إبراهيم أحمد خلال تساقط الثلوج على موقع التصوير.

ويظهر في الفيديو كيف أن تساقط الثلوج استمر طوال الليلة التي أمضتها أسرة المسلسل في التصوير؛ ما أدى الى انقطاع الطرقات المؤدية إلى مكان التصوير بسبب تراكم الثلوج وتشكل الصقيع؛ الأمر الذي جعل أسرة المسلسل تبحث عن الطرق الترابية للعودة عبرها، فالمراحل الحالية من التصوير تتم في ديكورات ضخمة تم بناؤها في مدينة التصوير على رأس أحد الجبال.

ويظهر في الفيديوهات مصطفى الخاني وهو يقود سيارته في الطرق الترابية بين الثلوج، ونسرين طافش تغني أغنية فيروز الشهيرة (تلج تلج)، ويوسف الخال في موقع التصوير وهو ينفخ الدخان الأبيض من فمه معلقا (هذا من البرد وليس دخان أركيلة)، معربين عن أمنياتهم بأن تكون نتيجة هذا التعب الكبير محبة أكبر من الجمهور لدى عرض مسلسل مقامات العشق.

يشار إلى أن مصطفى الخاني ويوسف الخال ونسرين طافش اعتذروا عن تصوير أي مسلسل آخر هذا العام ليتفرغوا بشكل كامل لـ "مقامات العشق" .

و"مقامات العشق" عمل تاريخي من أعمال السيرة الذاتية يتحدث عن سيرة العالم الكبير محي الدين بن عربي.