سارة نخلة تهاجم زوجها: "أكل فلوسي ومرمطني".. وتوجه رسالة للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، زوجها الممثل أحمد عبد الله محمود بأشد العبارات، واتهمته بأنه أكل حقها و"مرمطها" وقالت له: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك".

ورغم أن "نخلة" لم تذكر في تعليقها الذي نشرته "اسم زوجها" ولم تبن من المقصود بدعائها؛ لكن من خلال ردها على تعليقات النشطاء تبين أنه زوجها الذي تعيش معه مشاكل وصلت لقاعات المحاكم.

وكتبت سارة عبر صفحتها على "إنستغرام": "ادعوا لي والنبي في صلاة الفجر بفك الكرب بس ومش عايزة نجيب اسم حد ظلمني وقهرني لأنه عارف نفسه كويس".

وأضافت نخلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بياكل حق وليه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك من جوا قلبي، فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يارب تشوف أيام شبه الأيام اللي عيشتهالي وأنا قليلة الحيلة وبعيد عن أهلي رووح حسبنا الله ونعم الوكيل، وربني هاتقول ايه لربنا لما يسألك ما اديتهاش فلوسها ليه بتمرمطها ليه هتقول إيه لربنا .. هتروح فين من ربنا".

وتفاعل نشطاء مع منشور "سارة"، فقال أحد النشطاء: "أكيد جوزك طلقك وهرب بفلوس المؤخر"، فردت عليه الممثلة قائلة "مطلقنيش رافعة قضية" لتؤكد أن حديثها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله، فيما دعا لها آخرون بفك الكرب وتسهيل الأمر، والانتصار في معركتها القضائية ضد زوجها.

وكانت سارة نخلة رفعت دعوة نفقة زوجية على زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعي، كما رفعت دعوة طلاق للضرر.

وقبل يومين قررت محكمة أسرة 6 أكتوبر تأجيل دعوى النفقة المرفوعة ضد زوجها لجلسة 14 أبريل المقبل للاطلاع وورود التحريات.

من ناحية أخرى، تخوض سارة نخلة سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "حكايتي" وتتعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من النجوم منهم ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.