عبدالله السدحان في "مأزق".. و"طاش ما طاش" في مهب الريح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان السعودي عبدالله السدحان في مأزق كبير بعد تعميده مؤخرًا بتصوير الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني "بدون فلتر"، حيث جاء التعميد متأخرًا جدًا، أي قبل شهر رمضان بـ 60 يومًا فقط.

وبرغم ذلك؛ بدأ السدحان خلال الأيام الماضية رحلة البحث عن عناصر جديدة ليتم ضمها لفريق العمل بحسب ما كان عليه الجزء الأول، وضمت ورشة العمل مجموعة من كتّاب ومخرجين من جيل الشباب، حيث استطاع العمل في جزئه الأول العام الماضي أن يعرّف المشاهدين على أسماء مبدعة تشارك على الشاشة لأول مرة بعد سنوات داخل محيط اليوتيوب.

واستطاع المسلسل اقتناص جزء كبير من النجاح وسط الأعمال السعودية المشاركة في المنافسة الرمضانية للعام الماضي، إذ اعتبره النقاد والجمهور أفضل من مسلسلات عديدة عُرضت على مختلف القنوات الفضائية والتي خُصصت لها ميزانية أكبر، إلا أن ضيق الوقت يضع العمل في حرج كبير خاصةً وأن السدحان لم يستقر بعد على السيناريوهات الـ 30 التي ينوي اختيارها لتكون مواضيع مسلسله (المتصل - المنفصل) والذي سيعرض على القناة السعودية هذا العام.

وانتقد الإعلامي السعودي رجا المطيري توقيت التوقيع قائلاً: "استحق الفنان عبدالله السدحان تعميد التلفزيون السعودي عطفاً على نجاح الموسم السابق من "بدون فلتر"، تمنيت فقط لو أن التعميد جاء في وقت أبكر من ذلك. لم يبق على رمضان سوى شهرين و10 أيام وهذه بكل المقاييس فترة قصيرة لا تكفي لتقديم إنتاج مقبول".

من جهة أخرى؛ ومع إعلان توقيع السدحان لمسلسله الرمضاني الجديد، تأكد إلغاء أي مشروع قريب لإعادة إحياء المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" كما كان منتظرًا بعد مطالبات رئيس هيئة الترفيه السعودية لهم بذلك في مؤتمر سابق للهيئة، حيث طالب تركي آل الشيخ وقتها وليد الإبراهيم رئيس مجلس إدارة قنوات Mbc بالاهتمام بهذه العودة، إلا أن القصبي والسدحان لا يزالان يسبحان في فلكين مغايرين ولكل منهما مشاريعه التي لم ولن تنتهي قريبًا؛ ما يستبعد أي احتمالات لعودتهما معًا في الدراما الرمضانية المقبلة.