شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هانى سلامة فى مدينة الإنتاج الإعلامى مع "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم هانى سلامة عددا من مشاهده فى مسلسل "قمر هادى"، اليوم السبت، فى مدينة الإنتاج الإعلامى بمنطقة الحى الشعبى، ويكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من الحلقات الأولى للبدء فى عمليات المكساج والمونتاج، وتسليمها شركة سينرجى الجهة المنتجة للمسلسل.

ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وانضمت مؤخراً الفنانة مريم حسن، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.