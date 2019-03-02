شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هانى سلامة فى مدينة الإنتاج الإعلامى مع "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم هانى سلامة عددا من مشاهده فى مسلسل "قمر هادى"، اليوم السبت، فى مدينة الإنتاج الإعلامى بمنطقة الحى الشعبى، ويكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير لسرعة الانتهاء من الحلقات الأولى للبدء فى عمليات المكساج والمونتاج، وتسليمها شركة سينرجى الجهة المنتجة للمسلسل.
ويعد مسلسل "قمر هادى" ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".
مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وانضمت مؤخراً الفنانة مريم حسن، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. هانى سلامة فى مدينة الإنتاج الإعلامى مع "قمر هادى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.