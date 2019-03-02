شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض المسرحية المصرية "الرجال لهم رؤوس" بمهرجان دبا الحصن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم بمهرجان دبا الحصن فى الإمارات العربية المتحدة المسرحية المصرية "الرجال لهم رؤوس" تأليف الكاتب الكبير محمود دياب، وإخراج سماح السعيد، والتى تتناول حكاية فردوس وزوجها اللذين يعيشان حياة بسيطة فالزوجة مدمنة لعمل التريكو والزوج مولع بلعب الكوتشينة، فكلاهما يبحث عن قتل الوقت خاصة أنهما بلا أطفال إلى أن يطرق الباب زائر وهو عامل طرود فيسلم الزوج طردا يقلب حياة الزوجين.

مسرحية "الرجال لهم رؤوس" يعقبها ندوة نقدية تديرها الناقدة المصرية ضحى الوردانى بحضور الجمهور والنقاد المشاركين فى المهرجان والعرض، كما هو معروف من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية وبطولة علاء قوقة وإيناس المصرى، ومؤثرات صوتية ريهام أبو سالم وإضاءة محمد يوسف وديكور أحمد شوقى.

يذكر أن مهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائى" هو مهرجان متخصص فى العروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما"، التى تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامى القائم بين شخصيتين فوق الخشبة، وتتكون لجنته العليا من عبد الله العويس رئيسا وأحمد أبو رحيمة مديرا وعائشة الحوسنى منسقا عاما وعلياء الزعابى مساعدا للمنسق العام ومريم المعينى رئيسا للجنة الإعلامية وعصام أبو القاسم رئيسا للجنة الفكرية وجابر المشيرى رئيسا للجنة الفنية وعلا ديب رئيس لجنة العلاقات العامة وأنس عبد الله عبيد رئيس لجنة العروض.