شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاتها.. تعرف على أشهر إيفهات ملكة الكوميديا زينات صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تشاهد أى مشهد من الفنانة الراحلة زينات صدقى تجد نفسك تضحك والسعادة تملأ قلبك، خاصة أنها تتميز بمكانة خاصة من نجوم جيلها وظهورها على الشاشة والجمل التى كانت تتحدث بها فى كل أعمالها السينمائية جعلت محبيها يستخدمونها حتى الآن، حيث تحل اليوم ذكرى وفاتها ونذكر عدد من الإفيهات التى مازال الكثيرون يرددوها حتى الآن.

- إيه فايدة الحلاوة من غير ما حد يحلى بيها يا أم كامل

قالتها زينات صدقى فى فيلم "عايزة اتجوز" الذى تم طرحه عام 1952

- دا حتى مش كويس على عقلى الباطن يا خواتى

قالتها أثناء فيلم "ابن حميدو" وتعتبر من الجمل التى ترتبط بشكل كبير بالزواج

- الوحش الكاسر الأسد الغادر إنسان الغاب طويل الناب

- يا سارق قلوب العذارى





- أنا قلبى ليك ميال ولا فيه غيرك ع البال إنت وبس اللى حبيبى

- بتبصلى كده ليه والمكر جوا عينيك؟ كل العيون حواليك قاتلها سحر عينيك، حبيبى ياما بحبه ياما أصفر أحمر أخضر

الراحلة زينات صدقى بدأت حياتها الفنية مطربة فى بعض الفرق الفنية، شاهدها الفنان نجيب الريحانى وعرض عليها دورا فى مسرحية له، وأطلق عليها اسم "زينات"، وأخذت من صديقتها المقربة خيرية صدقى لقب "صدقى"، وكان أول عمل لها فى الفرقة دورها فى مسرحية "الدنيا جرى فيها إيه" واشتهرت فى هذه الفترة بدور الخادمة سليطة اللسان، ونقلت الشخصية نفسها إلى السينما.





وكان أول أعمالها السينمائية فيلم "وراء الستار" عام 1937، ومن بين أعمالها التى علقت بأذهان الجمهور "الآنسة حنفى"، "ابن حميدو"، "إسماعيل ياسين فى الأسطول"، "حلاق السيدات" الذى يعد الفيلم الوحيد الذى لعبت بطولته مع الفنان الكوميدى عبد السلام النابلسى، فى نهاية الستينات من القرن الماضى وأقام السادات عيدا للفن كرم خلاله نجوم الزمن الجميل، ومن بينهم ملكة الكوميديا زينات صدقى.