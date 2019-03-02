إيرادات الجمعة.. "Escape Room" يحافظ على الصدارة و"Alita" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في الحفاظ على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 1 مارس، إيراد قُدر بـ 297 ألفًا و962 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Alita: Battle Angel"بطولة Rosa Salazar، بعد تحقيقه 215 ألفًا و939 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 178 ألفًا و582 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 77 ألفًا و405 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ65 ألفًا و214 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 61 ألفًا و828 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 58 ألفًا و371 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم " The Lego Movie 2"، وبلغت إيراداته 45 ألفًا و295 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم"The Upside" بعد تحقيقه 39 ألفًا و411 جنيهًا، ، واحتل المركز العاشر فيلم "Cold Pursuit" بطولة Liam Neeson، محققًا 35 ألفًا و914 جنيهًا.