مها أحمد تهنئ ريهام حجاج على مسلسلها "كارمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة مها أحمد متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها الفنان مجدي كامل والفنانة ريهام حجاج، من سهرة جمعتهم أمس.

وكتبت مها في تعليقها على الصورة تهنئة لريهام على مسلسلها الجديد "كارمن" المعروض حاليًا على قناة CBC: "حبيبتي ياريهام كان يوم جميل جدًا بجد اتبسطنا قوي تعيشي وتجمعينا، ومبرووووك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا، ومزيد من البطولات والتألق".

"كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.