علا رشدي تحتفل ببلوغ نجلها خمس سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لنجلها، تهنئه من خلالها بعيد ميلاده وببلوغه خمس سنوات.

وكتبت علا في تعليقها على الصورة "حد له شوق في حاجه؟، حبيب قلب ماما تم ٥ سنين النهاردة.. ربنا يهديك يا رب ويديك كل الصحة و السعادة وينورلك طريقك وأشوفك دكتور أو مهندس قد الدنيا".

جدير بالذكر أن علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود، ويُعرض لها حاليًا فيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، مؤمن نور، وحنان سليمان.