رشا السيد تنتهي من تصوير مسلسلها الرمضاني "أيام العسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، ويشاركه بطولتها إيناس كامل، ساندي علي وهنادي مهنا.

من ناحية أخرى، تستعد رشا لتصوير عمل سينمائي تعاقدت عليه مؤخرًا، وهو فيلم إماراتي هندي، وتقدم من خلاله أحد الأدوار المهمة والرئيسية، وتنتظر انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطاله لبدء التصوير، كما تعاقدت في نفس الوقت على أول عمل سينمائي من بطولتها في عمان ومن المقرر أن يشارك فيه نخبة كبير من نجوم عمان والإمارات.

يُذكر أن رشا السيد يُعرض لها حاليًا بدور العرض الأماراتي فيلم "سفر اضطراري"، الذي تشارك فيه بجانب الفنانين "حبيب غلوم وبدرية طلبة"، كما شاركت مؤخرًا في عرض "صهيل الخيل" بمهرجان الملحية الثقافي.