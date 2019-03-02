كيف علقت هازال كايا على عدم توجيهها دعوة لـ بيرين سات لحضور حفل زفافها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 12:15 مساءً - بعد مرور فترة بسيطة على زواجها من الممثل والمخرج علي أطاي مساء 6 شباط –فبراير الفائت في اسطنبول،وفي أول مشاركة اجتماعية لها إثر زفافها،حضرت الممثلة هازال كايا الشهيرة بنهال في "العشق الممنوع" حفل استقبال وحمّام التوأمين المنتظرة ولادتهما قريباً لصديقتها الممثلة سينام أوزتورك الشهيرة بياسمين في "حب للإيجار" إلى جانب مشاهير كثر من الوسط الفني التركي. وتعاملت مع وسائل الإعلام المتواجدة في مدخل منزل سينام أوزتورك خلال دخولها وخروجها بصدر رحب. ولم تنزعج من أسئلتهم إطلاقاً، وأجابت عليها كلها دون أن تعترض على أي سؤال طرح عليها.



فتم سؤالها: ما الذي تغير في حياتك بعد زواجك؟



لم أغيّر شيئاً في حياتي بعد زواجي، كل شيء بقي على حاله.



هل تعمدت عدم توجيه دعوة إلى بيرين سات لحضور حفل زفافك؟



غاب العديد من أصدقائي عن حضور حفل زفافي جراء انشغالهم، لكن الإعلام انشغل بغياب بيرين سات فقط. ونحن عندما ندعو أصدقاءنا نعلم بأن حضورهم غير مؤكد، وأنا وبيرين سات لم يكن لدينا وقت كثير لتوطيد صداقتنا. وحياتنا ليست مثل أبطال "العشق الممنوع"،أنا أحب الحياة والعلاقات البسيطة.



انتشرت شائعة عن حملك قبل الزواج..هل أنت حامل حقاً؟



أنا لست حاملاً، ولا أعرف من "اخترع" هذه الشائعة ولماذا؟

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