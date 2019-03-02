في صورة عفوية.. زواج حسن البلام بتوقيع فهد البناي

هنّأ الفنان فهد البناي عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، النجم حسن البلام بعقد قرانه منذ قليل، معربا عن سعادته الغامرة لتوقيعه على عقد الزواج كشاهد، لكن دون ذكر تفاصيل عن العروس.

ونشر “البناي” صورة عفوية، وهو يوقع على عقد الزواج وعلق عليها قائلا: “ما أجمل أن أكون شاهدا على زواجك يا بو علي.. ألف مبروك ربنا يتمم عليك ويرزقك الذرية الصالحة يا رب.. زواج حسن البلام.. الحجي حتى بهاللخظات قطات وضحك لييييش؟”.

وعلى الصعيد الفني، شارك الفنان حسن البلام، مسلسل “بدون فلتر”، بطولة عبد الله السدحان، وسعد الفرج، ومحمد الطويان، وسعد خضر، وعلي إبراهيم، ويوسف الجراح، وإبراهيم الحساوي، وأحمد العونان، وفاطمة الحوسني، ونيرمين محسن، وأميرة محمد، وليلى سلمان.

العمل من تأليف وإخراج مجموعة من الكتاب والمخرجين الشباب منهم: عبد العزيز الشلاحي، وهناء العمير، وهند الفهاد، وعبد الرحمن عايل، ومن الكتاب مفرج المجفل، وعنبر الدوسري، ومحمد بحر.