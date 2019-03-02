بالفيديو.. توفيق عكاشة يهاجم رامي مالك: لا أفتخر بهذه الجائزة

عبّر الإعلامي توفيق عكاشة عن غضبه الشديد تجاه الفنان المصري الأميركي العالمي رامي مالك الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن تجسيده شخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم “بوهيميان رابسودي”، مؤكداً أنه يهدف في تمثيله إلى “إبراز الغرائز الحيوانية للمشاهدين خصوصاً العرب”.

وأضاف خلال تقديم برنامج “مصر اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مالك حصل على الأوسكار عن أداء دور رجل مثلي، فقال: “أنا لا أفتخر بهذه الجائزة، معتبراً أنه “ليس من الطبيعة الجنسية السليمة التزاوج من نفس الجنس”. وتابع: “عاوزين يربطوا الإخوان بالدين، ويقولوا شُفتوا لما بعدنا عن الإخوان حصلّنا إيه”.