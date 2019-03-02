شاهد.. محمود حمدان يعلن عن عرض "عوالم خفية" على نتفليكس

أعلن المؤلف محمود حمدان، عن بداية عرض مسلسل "عوالم خفية" على شبكة "نتفليكس"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "حمدان" عبر صفحته قائلًا :" الحمد لله مسلسل عوالم خفيه الان علي نتفليكس.. فخور بكل كلمه كتبتها في المسلسل ده ومثلها الزعيم عادل امام.. القادم سينما بإذن الله". ويذكر ان مسلسل "عوالم خفية" كان عُرض في السباق الرمضاني لعام 2018، بطولة الزعيم عادل إمام، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، وإخراج محمد إمام.

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