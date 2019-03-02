شاهد.. سما المصري توجه رسالة قاسية لـ حلا شيحة

هاجمت الفنانة سما المصري، الفنانة حلا شيحة على مشاركتها الفنان محمد رمضان في أولى أعمالها الدرامية بعد عودتها عن الوسط الفني عقب غياب دام لسنوات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشرت سما صورة تجمع الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة، وعلقت على المنشور قائلة :"والله أنا شفت الصورةدي امبارح لمحمد رمضان وحلا شيحة كنت عايزه أسال حلا وأقولها ((ليه كده؟)) أنا كنت ضد خلعك للحجاب اه بس خلاص دي حريتك الشخصية لكن أول دور تطلعيه يكون مع محمد رمضان وهو عامل دور بلطجي في رمضان؟؟.. بلطجي تاني؟؟ اللي علم
وتابعت :"نفس الموضوع تاني وللأسف الدولة اللي بتنتجله المسلسل دا وإعلام المصريين اللي تبع الدولة.. طب ليه ياحلا كده؟؟ سيبي الدور دا لواحدة كومبارس أنتي تستاهلي أكتر من كدة.. ربنا يستر علي الشباب من الدور اللي هيعمله محمد رمضان في مسلسل زلزال ويخيب أملي وماتطلعش بلطجي وعيل سرسجي وشمام زي الأدوار اللي قبل كدة وتعلمهم حاجة مفيدة المرة دي".
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