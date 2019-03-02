ياسمين الخطيب تتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تعرف على السبب

تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك لحلقتها أمس في برنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

حيث أثارت "الخطيب" الجدل" على السوشيال ميديا بعدما قالت

أنها ترى صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عادية، لافتة إلى أنها تصلح لأن تكون غلاف مجلات ولا تستحق كلهذه الضجة.

وأضافت ياسمين أنها لا ترى في هؤلاء الصور شيئًا مثيرًا، لافتة إلى أن البعض لا يتقبل ما تفعله لأنها إعلامية وكاتبة ولكنهم يتقبلون ما يفعله الفنانات، بالإضافة إلى ذلك فإن آراء الغالبية ليست معيارا لتحديد رأيهم فيها.