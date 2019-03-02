شاهد.. مجدي كامل يهنئ ريهام حجاج على نجاح كارمن

نشر الفنان مجدي كامل، صورة جديدة تجمعه بكل من زوجته الفنانة مها أحمد والفنانة ريهام حجاج، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتب "كامل" عبر صفحته قائلًا: "صباح الفل ألف مبروك علي مسلسل كارمن يا ريهام بالتوفيق والنجاح.. ريهام حجاج يارب توفيقك". يذكر أن الفنان مجدي كامل انتهى من تصوير جميع مشاهده خلال أحداث فيلم "خالي بالك من اللي جاي" وينتظر طرحة خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

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