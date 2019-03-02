كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 11:34 صباحاً -
أثار خبر زواج معلمة بتلميذها الذي تدّرسه ويصغرها بـ10 سنوات حالة من الجدل المغرب. وأفاد موقع “المغرب 24″، بأن معلمة الرياضيات في إحدى المدارس الثانوية بالمغرب عقدت قرانها على تلميذها البالغ من العمر 19 عاماً وتكبره بـ10 أعوام.
وأوضح الموقع أن عقد القران تم بحضور أسرة العريسين، وذلك بعد قصة حب جمعت الثنائي.
وأصبحت هذه القصة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الناشطون بين مؤيد لهذا الزواج، باعتبار مراعاته للضوابط الشرعية والقانونية، ومعارض رأى في هذه الزيجة تجاوزاً للرسالة التربوية التعليمية وتمرداً عن المألوف.
كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة غريبة.. معلمة تتزوج تلميذها في المغرب تكبره بـ10 أعوام شاهدوا.. كيف كان رد فعل أسرتيهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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