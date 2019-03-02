ماهيتاب ماجد المصري تحتفل بمرور عام على ارتدائها الحجاب

كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 11:34 صباحاً -
ماجد المصري وابنته ماهيتاب
احتفلت ماهيتاب نجلة الفنان المصري ماجد المصري بمرور عام على ارتدائها الحجاب، عبر نشرها صورة لها عبر حسابها على انستغرام شرحت فيها اسباب ارتدائه.
وكشفت ماهيتاب عبر تعليقها على الصورة عن كيفية وسبب ارتدائها الحجاب قائلة: «زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي.. زي النهاردة من سنة كنت قاعدة مع بنات قرايبي في البيت.. واليوم ده مكنتش مركزه معاهم خالص ولا مع كلامهم».
وتابعت: «كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي.. وكان كل ما حد يسألني سرحانة في ايه كنت بقول أي حاجة تانية.. مكنتش عايزة أقول عشان مرجعش في قراري.. روحت البيت بعد الساعة 12 وبقينا يوم 1 /3 قررت أني مش هنزل غير بالحجاب وفعلا نزلت بيه».
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