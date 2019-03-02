بلقيس تكشف حقيقة علاقتها بشقيقات زوجها.. ماذا قالت عن العدوان؟

بلقيس

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي طبيعة العلاقة التي تجمعها وشقيقات زوجها السعودي. وجاء ذلك رداً إلى أسئلة طرحها عليها متابعوها مؤخراً عبر خاصية Ask me A Question على تطبيق “إنستغرام”.

وكتبت: “خوات زوجي زي خواتي وأكثر. علاقتنا تسودها المحبة والتفاهم خصوصاً إننا قريبات بالعمر. ونتعاون في الخير والإثم والعدوان”.

وهو ما حظي بإعجاب أكثر من 115 ألف متابع على أحد الحسابات التي أعادت نشر التعليق على التطبيق نفسه.

ويذكر أنّ الفنانة كشفت خلال اللقاء أيضاً الطريقة التي تعرفت من خلالها إلى زوجها. ورداً على السؤال: “اتعرفتِ ازاي على جوزك؟ واتخطبتوا بعد فترة قد إيه؟ والصفات اللي اتغيرت فيكي بعد الزواج؟”، أجابت: “في جلسة عائلية، وخطبني على طول. وقعدنا مخطوبين سنة واتكتب كتابنا ستة شهور وتجوزنا”.

وأضافت: “ما تغيرش في شخصيتي كتير بس بقيت بحب أدي وقتي كله لبيتي وشغلي ودول أهم أولوياتي”.

وأجابت على سؤال عن إقامتها في مدينة جدة السعودية. وكتبت: “لي سنتين عايشة فيها وبصراحة مدينة فيها طاقة إيجابية عجيبة وتعودت على العيشة فيها بسرعة واندمجت مع أهلها ومجتمعها”.