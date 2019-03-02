شاهد.. عمرو اديب: “الوضع في الجزائر صعب جدا”

عمرو اديب

تناول الاعلامي المصري عمرو اديب تطورات الوضع الجزائري في الساعات الاخيرة من اتساع رقعة التظاهرات وعودة طائرة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بدونه من جنيف.

وحذر عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي”، من الوضع في الجزائر هام وصعب جدا قائلا ان هناك تعتيم اعلامي كبير عما يجري هناك.

وتابع عمرو اديب: “الجزائر دولة عربية كبيرة وغنية وقوية ولكن في ظروف صعبة جدا ماذا سيحدث هل يعود الرئيس بوتفليقة او لا يعود كل املنا الامور تسير بشكل جيد”.