شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كتب بقائمة "نيويورك تايمز" للأكثر مبيعا في أمريكا والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن آخر تحديثات قائمتها للكتب الأكثر مبيعاً منذ بداية عام 2019 والتي يعتمد عليها كثير من القراء في مساعدتهم على اقتناء الإصدارات الجديدة.

وضمت القائمة 4 كتب أولها WHERE THE CRAWDADS SING وهو من إصدارات شهر أغسطس/آب 2018 ويتحدث عن سيدة من سكان ولاية نورث كارولاينا تكافح اتهامها بارتكاب جريمة قتل في عام 1969، وهو من تأليف ديليا أوينز.

وحل في القائمة كتاب THE CHEF (فبراير/شباط 2019) وتدور قصته حول ضابط شرطة يعمل في وقت فراغه "طاهيا" ويحاول إثبات عدم ارتكابه جريمة قتل ملفقة، وهو من تأليف جيمس باتيرسون وماكس ديلالو.

وكتاب NEVER TELL (فبراير/شباط 2019) يتحدث عن اثنين يعملان في مجال التحقيقات الجنائية يحققان في قضية قتل سيدة حامل لزوجها، وهو من تأليف ليسا جاردنر.

وأخيراً يأتي كتاب MISSION CRITICAL (أكتوبر/تشرين الأول 2018) وتدور قصته حول رجل متخصص في تتبع أثر القتلة المأجورين، وهو من تأليف مارك جريني.