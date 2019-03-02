هذا ما حققته أغنية آدم “تعا” في شهر

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحتل النجم اللبناني آدم مراتب متقدّمة جدًا بأغنيته الجديدة “تعا” وذلك رغم مرور شهر على طرحها. وقد حققت الأغنية أكثر من 8 ملايين استماع ومشاهدة عبر موقعي “أنغامي” و”يوتيوب” في فترة لا تتعدَ الأربعة أسابيع. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “تعا” من كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد الذي وضع بنفسه تصميم الفيديو الخاص بها. لمشاهدة فيديو أغنية “تعا”:

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