أماني السويسي تطرح “بعشقك” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلقت الفنانة التونسية أماني السويسي أغنية جديدة بعنوان “بعشقك”، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب ومن توزيع عمر إسماعيل.
وتواصل أماني حاليًا التحضير لطرح مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية، تعاملت فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين فى مصر والوطن العربي.
وكان آخر عمل صدر للفنانة التونسية كليب أغنيتها التي حملت عنوان “صوت النسور”، كهدية منها لدعم المنتخب التونسي في كأس العالم، الذي نظم الصيف الماضي فى روسيا.
لمشاهدة فيديو أغنية “بعشقك”:
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