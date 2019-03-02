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متابعة بتجـــــــــــرد: بعد فوزه في برنامج ديو المشاهير قام الوليد الحلّاني يوم 27 شباط/فبراير الماضي بزيارة جمعية IFight Pid في مقرّها في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت حيث استقبله كل من مؤسّسة ورئيسة الجمعية السيدة علا المصري جنبلاط ونائب رئيس الجمعية السيد زياد ميقاتي والبروفيسور غسان دبيبو واعضاء الجمعية وقدّموا له درعًا تقديريًا باسم الجمعية
كعربون تقدير وشكر على جهوده.
وبعد أن قام الوليد الحلاني بجولة تفقّد خلالها الأطفال الذين تُعالجهم الجمعية من مرض نقص المناعة الأولي سلّم الجمعية شيكًا بقيمة 30000 د.أ (ثلاثين ألف دولار اميركي) هو عبارة عن قيمة الجائزة الأولى التي قدمّها تلفزيون الـ MTV للفائز في برنامج ديو المشاهير.
تجدر الإشارة إلى أن الوليد الحلاني فاز في المواجهة النهائية من برنامج “ديو المشاهير” أمام كل من فاليري أو شقرا وعباس جعفر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بالجائزة الأولى.. الوليد الحلاني يكمل مهمّته في “ديو المشاهير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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