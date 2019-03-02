تعرفي على تطورات الأزمة الصحية لأحمد عز

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صرح الفنان أحمد عز بأنه بدأ في التعافي من الأزمة الصحية التي ألمت به من جراء الإجهاد الذي تعرض له في الفترة الماضية نتيجة العمل في ثلاثة أعمال دفعة واحدة منذ شهر آب (أغسطس) الماضي.

وقال: "حصلت على راحة ليوم واحد فقط وسط كل هذا المجهود، وهو ما أدى إلى إصابتي بالتهاب في الأحبال الصوتية نتيجة الصراخ في أحد مشاهد فيلم "ولاد رزق 2".

وتابع: "تناولت الأدوية المعالجة وبعض الأعشاب، والحمد لله أنا تمام وزي الفل".

وأكد عز أنه سيستأنف اليوم السبت تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي يشارك في بطولته خالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان "عودة أسود الأرض".