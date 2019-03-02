سمية الخشاب تتحدث من جديد عن زواجها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في الوقت الذي تتمتع به الفنانة ريم البارودي بعطلة شتوية مميزة، ينتظر الجميع عودتها الى مصر من اجل العرض الخاص لفيلم "خطيب مراتي"، الذي يشارك فيه طليقها أحمد سعد.

وفي هذا السياق، تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن العرض الخاص بالفيلم واللقاء المحتمل بين زوجها وريم، وقالت: "عادي أنهما زملاء واشتغلوا معا والفيلم من سنتين، وليس مشكلة في أن يلتقطا صورا معا في العرض الخاص للفيلم، ولن نخرب فيلم بسبب ذلك، وهنفرح بنجاحه".

واضافت في تصريحات صحافية: "انا بثق في أحمد وبيحبني ومفيش أي مشكلة، وإذا لم اكن مشغولة سأحضر معه العرض الخاص للفيلم".