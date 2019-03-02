متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشر ياسين، ابن الفنان أحمد السقا، على حسابه الخاص في "إنستغرام" رسالة وجهها إلى والده، مصحوبة بصورة لهما معاً وهو في عمر الطفولة، وذلك احتفالا بعيد ميلاد والده، قال فيها: "لقد ربط هذا الرجل رأسي بهذا الشكل لأصبح قريباً من شخصية قدمها في أحد أعماله، وهذه الصورة كما أعتقد شرحت كل شيء، إلى رقم واحد في إلهامي بنموذج أدائه في الحياة، لن يفهم الناس ما مررت به من أزمات والطريق الصعب الذي خطوت عليه لتصبح ما أنت عليه اليوم".
وأضاف: "أحبك ودائما سوف أقدر المجهود وكل شيء قمت به من أجلي، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلك فخوراً بي، أعياد ميلاد سعيدة دائماً".
ورد عليه والده بقوله: "حبيبي يا زوكا ربنا يحفظك أنت واللي زيك".
ويسابق السقا الزمن للانتهاء من تصوير مسلسله "ولد الغلابة" الذي ينوي العودة به إلى سباق الدراما الرمضاني بعد أن غاب عنه عامين متتاليين حيث كان آخر عمل قدمه مسلسل "ذهاب وعودة" منذ عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من ياسين السقا لوالده : "لن يفهم الناس ما مررت به لتصبح ما أنت عليه الآن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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