بالصور- الوليد الحلاني منح هذه الجمعية الجائزة الاولى من “ديو المشاهير”

زار حامل لقب “ديو المشاهير” الوليد الحلاني، جمعية IFight Pid للاطفال الذين يعانون من نقص المناعة، في مقرّها في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت حيث كان في استقباله مؤسّسة ورئيسة الجمعية السيدة علا المصري جنبلاط ونائب رئيس الجمعية السيد زياد ميقاتي والبروفيسور غسان دبيبو واعضاء الجمعية.

وسلّم “الحلاني” الجمعية مبلغاً وقدره 30 الف دولار أميركي وهو عبارة عن قيمة الجائزة الأولى في “ديو المشاهير” بعد ان حصد اللقب يوم الاحد الفائت عقب منافسة استمرت على مدار ثلاثة أشهر في البرنامج.

بدورها قامت الجمعية بمنح “الحلاني” درعاً تقديرياً باسم الجمعية كعربون تقدير وشكر على جهوده.

وكان “الحلاني” قد قدّم لوحات غنائية بعدة لغات عربية، انكليزية، تركية. وحصد اعجاب لجنة التحكيم والمشاهدين وفاز باللقب عن جدارة.

وبعد اعلان النتائج مباشرة يوم الاحد الفائت طرح “الوليد” أول أغنية في مسيرته الفنية “عم يسألوا”والتي أهداها له والده النجم عاصي الحلاني بمناسبة فوزه.