لون يد الملكة إليزابيث يُثير المخاوف.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الملك عبد الله ابن الحسين والملكة رانيا، خلال زيارتهما للممكلة المتحدة، بقصر باكنغهام، وعلى الرغم من أناقة الصور التي التقطت أثناء تلك الاستضافة، إلا أن هناك تفصيلاً أثار المخاوف بشأن صحة ملكة بريطانيا.

ووقفت إليزابيث، 92 عامًا، وسط الصورة، وهي ترتدي فستانًا كلاسيكيًا باللون العاجي، وحذاءً باللون الأسود، وتضع بروشًا ذهبيًا، وبدت أنيقةً كعادتها، غير أن لون يدها اليسرى الأرجواني - كما لو أنها أصيبت بكدمات - هو الذي جذب الأنظار.

ودفع لون يد الملكة بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل وأثار شكوكهم حول صحتها، عندما نُشرت الصورة، على الحساب الرسمي للعائلة الملكية بموقع تويتر، حيثُ كتبت إحداهن: "أحب متابعة الملكة إليزابيث الثانية، لكن القلق يراودني؛ لم لديها مثل تلك الكدمة الرهيبة على يدها اليسرى! هل فاتني شيء؟ على أي حال، فهي تبدو فاتنة كالعادة".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أفادت تقارير أن الملكة اضطرت للانسحاب من صلاتها في كاتدرائية القديس بولس؛ لأنها كانت تشعر بالإعياء على الرغم من عودتها إلى العمل بعد بضعة أيام، وفي الشهر السابق خضعت لعملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.