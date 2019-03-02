محمد حماقي يُجري جراحة دقيقة في قدمه.. وتحديد مدة غيابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرى الفنان المصري محمد حماقي، جراحة دقيقة في قدمه اليسرى، داخل أحد المستشفيات في مصر، وعاد إلى منزله حيث ألزمه الطبيب المختص بالراحة لمدة شهر كامل.

ومن المقرر أن يعود محمد حماقي بعد أسبوعين إلى الطبيب، خاصًة وأنه قام بتركيب شريحة وستة مسامير، بسبب الكسر الذي تعرض له أثناء ممارسته رياضة كرة القدم.

وأُجريت الجراحة تحت قيادة الدكتور عمر سليمان، أشهر جراحي إصابات الملاعب في مصر.

من جانب آخر، كان محمد حماقي على موعد مع جمهوره في حفل غنائي بمصر، على مسرح الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، ويجمعه بالموسيقي والفنان الأردني عزيز مرقة، يوم الـ 8 من مارس المقبل، ولكن لظروف إصابته تقرر إلغاء هذا الحفل ومن المقرر تحديد موعد آخر بعد تعافيه.

وكانت الصفحة الرسمية لحماقي عبر "فيسبوك"، طلبت من جمهوره الدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالقدم اليسرى.

وكتب مسؤول الصفحة: "دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي، وإنه يقوم من العملية بالسلامة".

يُذكر أن محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من ده" وتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين، ولاقى ردود أفعال قوية.