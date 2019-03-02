الشاب خالد بعامه الـ59.. ابنُ السنة الكبيسة و"ملك الراي" الذي ورّطته فُلة الجزائرية بقصة...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاءت الأقدارُ أن يكون هو النجم العربي الوحيد الذي وُلد في سنة "كبيسة"، حيث يحتفل بعيد ميلاده كل أربع سنوات، ويعدُّ عام 2019 هو الثالث على التوالي الذي لم يحتفل به ملك الراي الجزائري الشاب خالد، وذلك لأن شهر فبراير لهذا العام، انتهى بـ28 يومًا فقط.

ويعدُّ الشاب خالد، من مواليد برج الحوت، ويتمتع مواليد هذا البرج، بحاسة سادسة، ما يعني أنهم يتفوّقون على غيرهم دائمًا، كما يتميّزون بالذكاء وسرعة البديهة وحدّة الذهن والميل إلى التحرر من القيود ودقة الملاحظة والفطنة الفطرية.

وترصد "فوشيا"، أبرز ما في حياة ملك الراي، إضافةً إلى أبرز أعماله وتصريحاته المثيرة للجدل.

من هو الشاب خالد؟

الشاب خالد، اسمه الحقيقي خالد حاجّ إبراهيم، مغني راي وشاعر وملحن وعازف جزائري من وهران لموسيقى الراي، ولد في حي سيدي الهواري بوهران في الجزائر يوم 29 فبراير 1960.

بدأ التسجيل في أوائل مراهقته تحت اسم الشاب خالد، وأصبح أكثر المطربين الجزائريين شهرةً في العالم العربي والغربي وعبر العديد من القارات، وأكسبته شعبيته لقب "ملك الراي".

أشهرُ أغاني الشاب خالد

من أشهر أغاني الشاب خالد، "ديدي" و"عائشة" و"عبد القادر يا بوعلام" و"C'est la vie" بالإضافة إلى أغنية "علاش تعدي" التي تميّزت في فيلم العنصر الخامس.

ويعتبر الشاب خالد، من أوائل الفنانين العرب الذي استطاع إيصال الراي الجزائري وإخراجه إلى العالمية.

جوائز حصدها الشاب خالد

قدّم الشاب خالد، العديد من الألبومات والأغاني بشكل منفرد، كما أبدع في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، بالإضافة إلى تقديم حفلات على الهواء مباشرةً منها المشاركة في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وخلال مسيرته الفنية حصد الشاب خالد العديد من الجوائز منها: جائزة أحسن أغنية في فرنسا "يالشابه"، وجائزة سيزار لأفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "العنصر الخامس" وانتصارات الموسيقى لأفضل أغنية وهي "عائشة"، جائزة أوسكار الموسيقى التصويرية لفيلم "العنصر الخامس".

كما حصل على جائزة "جوبيم" من مهرجان مونتريال الدولي لموسيقى الجاز "أنطونيو كارلوس"، وجائزة مهرجان البحر الأبيض المتوسط للإبداع عام، وجائزة بيج أبل موسيقى العالم "أفضل فنان عربي مبيعًا في أمريكا"، وجائزة كورا أوارد في الكوديفوار لأحسن مغني شمال أفريقي.

قصة حُبه لفلة الجزائرية وهكذا أحرجها

أكّدت الفنانة فلة الجزائرية على وجود علاقة سابقة جمعتها بنجم الراي الجزائري الشاب خالد، وأنهما كانا يعيشان قصة حب.

وفتحت فلة الجزائرية قلبها لأول مرة، وتحدّثت علنًا عن العلاقة العاطفية التي كانت تربطها بالشاب خالد، وقالت باكية خلال تصريحات تلفزيونية: "خالد روعة.. وكان في ارتباط، ولكن كل شيء مكتوب.. خالد عنده أولاد الله يبارك وامرأة ماشاء الله.. وأنا اتجهت في مشواري إلى المشرق.. والدنيا تجمع وتفرق".

وهنا خرج الشاب خالد، عن صمته ليُكذِّب مواطنته المطربة فلة الجزائرية، بشأن ما قالته عن وجود علاقة حبّ وارتباط سابق بينهما، مؤكدًا أنّ زوجته تعتبر حُبّه الأوّل والأخير.

وأكّد الشّاب خالد على حبّه لزوجته، وتوجيه رسالة رومانسية لها، من خلال نشره صورة وهو برفقتها عبر "إنستغرام"، قائلاً: "حبي الأول أول وآخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني أجمل 5 أطفال الذين قدّموا لي أيضًا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة".