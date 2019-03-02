كلوديا حنا تُوضِّح مُشاركتها في أربعة أفلام دُفعة واحدة

كشف الفنانة العراقية كلوديا حنا، عن سعادتها الغامرة خلال الفترة الحالية لكونها تعيش حالة من النشاط السينمائي، إذ تشارك في 4 أفلام سينمائية دفعة واحدة في الوقت الحالي، وهي "استدعاء ولي عمرو" و"يوم العرض" و"بورصة مصر" و"ورقة جميعة"، مؤكدة أنها محظوظة بوجودها في هذه الأعمال السينمائية لكونها أفلاما مميزة هذا إلى جانب أنه رغم مشاركتها في هذه الأعمال لكنها حريصة على الجديد والتنوع وبخاصة أنه تقدم في كل عمل منها شخصية مختلفة تماما عن العمل الآخر.

وأعلنت كلوديا حنا، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها بدأت تصوير مَشاهدها خلال أحداث فيلم "استدعاء ولي عمرو" السبت الماضي في مشاهد تجمعها مع كل مِن النجوم حورية فرغلي ومحمد عز وصبري فواز وسماح أنور وإنتصار ومي كساب ومحمد لطفي، مشيرة إلى أن السيناريست محمد سمير مبروك كاتب سيناريو وحوار رائع ومميز جدا ومختلف، هذا إلى جانب أن المخرج أحمد البدري من المخرجين المتميزين والذي لديه أسلوب مختلف في الإخراج، هذا إلى جانب أن شخصيتها في الفيلم مختلفة عن أعمالها السابقة وجديدة بالنسبة إليها، موضحة أنها تقدم شخصية روهاندا وهي مدرسة يستغلها محمد عز لإثارة غيرة زوجته الشخصية التي تقدمها النجمة حورية فرغلي.

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وأفادت كلوديا في ما يتعلق بفيلم "حارة أم عبدالله" أنها تنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية بعدما انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم، مشيرة إلى أنها تظهر خلال السياق الدرامي للفيلم في شخصية مختلفة تماما عن شخصيتها في فيلم "استدعاء ولي عمرو" وأعمالها السباقة، حيث تقدم خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية مختلفة عنها تماما وهي شخصية "حنان" فتاة من حارة شعبية متمردة على عيشتها وحياتها وأنانية ولديها أحلام وتطلعات للأفضل والعيش خارج الحارة، والفيلم يكشف عن تطورات الشخصية لتحقيق أحلامها وتطلعاتها وتشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم من لوسي ومحمد عادل وسهر الصايغ وأحمد صيام وسامي مغاوري وناهد رشدي وحنان سليمان.

وبيّنت عن فيلم "بورصة مصر" أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم وتنتظر طرحه قريبا، مشيرة إلى أنها تحمست للمشاركة في الفيلم لكونها تقدم شخصية مختلف عليها وتمر بالعديد من المرحل على مدار أحداث الفيلم وستكون بمثابة مفاجأة للجهور حينما يتم عرض الفيلم حيث تقدم شخصية فتاة تتعرض للعديد من الظروف القاسية والصعبة والتي تجعلها تكره نفسها لكونها جميلة فضلا عن احتواء الفيلم على كوكبة كبيرة من النجوم كالفنان الكبير حسن حسني، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة وإخراج أحمد نور.

واختتمت كلوديا حديثها عن فيلم "يوم العرض" قائلة إنها تنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم شم النسيم حيث تم طرح مؤخرا الأفيشات الخاصة الفيلم تمهيدا لطرحه في السينمات، مشيرة إلى أن دورها بالفيلم يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إليها حيث تلعب خلال السياق الدرامي لأحداث شخصية "جمالات" وهي شخصية صعبة جدا، وبذلت مجهودا كبيرة في تجسيدها وبخاصة أنها فتاة تعمل خادمة لكونها من طبقة فقيرة للغاية، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد صيام، وإيهاب فهمي، وأحمد فهمي، وحسام الجندي، ندى بهجت، محمد عبدالجواد، محمد السعدني، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، رامي أوريج، الطفلة مريم عمرو، من تأليف إيهاب ناصر وإخراج بيبرس الشهاوي.

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