نجوى فؤاد تؤكد أن "بورصة مصر" يجسد معاناة مجتمع بأكمله

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن سعادتها بالاشتراك في بطولة فيلم "بورصة مصر" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

وقالت نجوى في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "الفيلم يدور حول قهوة تسمى "بورصة مصر" كل من يجلس عليها لديه حكاية خاصة به، يحكيها في إطار من التشويق وانا اقوم بدور "سلوى" من ضمن الجالسين على القهوة وأقوم بحكي قصة خاصة بي.

ويُشار الي أن فيلم "بورصة مصر"، بطولة: حسن حسنى، لطفى لبيب، رانيا محمود ياسين، ريكو، محمد جمعة، نجوى فؤاد، مدحت تيخا، ومن تأليف علاء مرسي، وإخراج أحمد نور.

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